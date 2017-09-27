Основную и исчерпывающую информацию открывает маркировка шин. Именно она может предоставить все интересующие данные получше, чем любой продавец-консультант. При всем этом, далеко не так просто правильно выполнить расшифровку буквенных и цифровых обозначений, не обладая определенными познаниями. Представленная статья позволит разобраться с возникшим вопросом и несомненно поможет любому автолюбителю, независимо от его опыта вождения.
Предложенные шаровые «Кедр» предназначены для автомобилей ВАЗ 2101-2107. Высокое качество изготовления обусловлено использованием высокоточного технологического оборудования. Отметим, что полное соблюдение ГОСТов обеспечивает надежность и долговечность изделий.
Рулевое управление предназначено для изменения направления движения (например, перестроения или поворота). В его состав входят детали, соединяющие рулевое колесо с управляемыми колесами. При повороте руля управляемые колеса также поворачиваются. В случае неисправности рулевого управления автомобиль может сохранять прямолинейное движение даже при повороте руля в крайнее положение. Это довольно серьезная проблема. Далее будут показаны возможные причины возникновения неисправностей рулевого колеса.
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