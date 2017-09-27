Основную и исчерпывающую информацию открывает маркировка шин. Именно она может предоставить все интересующие данные получше, чем любой продавец-консультант. При всем этом, далеко не так просто правильно выполнить расшифровку буквенных и цифровых обозначений, не обладая определенными познаниями. Представленная статья позволит разобраться с возникшим вопросом и несомненно поможет любому автолюбителю, независимо от его опыта вождения.